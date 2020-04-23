حفظ الله مصر والمصريين.. السيسي يهنئ الشعب بحلول شهر رمضان المبارك

كتب - أحمد عبدالمنعم:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك، قائلا: "مع حلول شهر رمضان المبارك.. أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا و على الشعوب العربية و الإسلامية بالخير و اليمن و البركات".

وأضاف الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل حالة فريدة من التكاتف و التلاحم نعيشها جميعًا و نتضرع فيها إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا و شعبها العظيم و يمنحنا القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات".

واختتم السيسي، "حفظ الله مصر و المصريين و سائر شعوب الأرض".