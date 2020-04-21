الإفتاء: صلاة التراويح 20 ركعة ولا حرج في اختصارها لـ8
كتب - محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة التراويح سنةٌ مؤكدة، وتؤدى في شهر رمضان المبارك.
وأوضحت، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الثلاثاء، أن عدد ركعات صلاة التراويح 20 ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا نقصت صلاة التراويح إلى ثماني ركعات دون الوتر، فلا حرج.
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