بدون احتفال.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدا
كتب - محمود مصطفى:
تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الأربعاء، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب شمس غد الأربعاء الـ29 من شعبان لعام 1441 هجرية، ال22 من أبريل 2020.
وقالت مصادر مطلعة بدار الإفتاء، إنه تم الاستقرار على إلغاء حفل استطلاع هلال شهر رمضان، بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يلقي بيان رؤية هلال شهر رمضان، من مكتبه بدار الإفتاء المصرية، وينقله التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.
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