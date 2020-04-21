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رئيس "صناعة النواب" يطالب بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط: مكاسب عديدة لمصر

01:45 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
رئيس "صناعة النواب" يطالب بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط: مكاسب عديدة لمصر

النائب محمد فرج عامر

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التداعيات الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، أثرّت بالسلب على الأسعار العالمية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، ما يتطلب الاستفادة من هذه الأسعار الجديدة واستغلال الأزمة في تحقيق مكاسب لصالح الصناعة المصرية.

وأشار عامر في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن رغم انخفاض أسعار النفط العالمي لاسيما وأن سعر البرميل سالب 37.8 دولار، ما زالت الحكومة تتعامل مع المصانع بنفس الأسعار القديمة من حيث أسعار الطاقة والكهرباء والغاز، ما يمثل عبء كبير على المصانع، منوهًا إلى أن الحكومة لا بد أن تضع استراتيجية سريعة الاستفادة من هذا الانخفاض.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة استغلال الأزمة الحالية، وتخزين احتياطي الدولة المصرية الاستراتيجي من الغاز والبترول، والتمتع بالأسعار السلبية للغاز والبترول وتحقيق مكاسب للصناعة المصرية لزيادة قدرتها التنافسية من أجل التصدير ومن ثم تخفيض أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية.

فرج عامر مجلس النواب أسعار النفط فيروس كورونا انهيار النفط الأمريكي

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