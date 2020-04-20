الزراعة: تسهيل إجراءات تصدير المنتجات المصرية إلى الكويت

كتب- محمد عاطف:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد بتسهيل دولة الكويت إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها.

وبحسب التقرير، فأنه كان يتم احتجاز كافة الشحنات المصرية في الموانئ الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائي عنها، ما أثر بالسلب على الصادرات المصرية خلال عامي 2018 - 2019.

وقاد الحجر الزراعي المصري جولة طويلة من المفاوضات الفنية مع الجانب الكويتي وكان أخرها قيام زيارة رئيس الحجر الزراعي المصري إلى دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى، ضم رئيس المجلس التصديري ورئيس التمثيل التجاري بالكويت، انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.

ومن المقرر أن يسهم القرار في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الكويت.