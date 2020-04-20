القوى العاملة: لا إصابات جديدة لمصريين بالأردن

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا مهما من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالأردن.

وبحسب بيان اليوم، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم ، وقد وصل مجموع الاصابات من مختلف الجنسيات 417 ، و7 حالات وفيات، والمتعافون 276 ، والمتلقون للعلاج 134، و4حالات جديدة.

وفي نفس السياق سمحت الأردن لبعض القطاعات بالفتح اعتبارا من غدا الثلاثاء من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، بنسبة 30% من العمالة للمنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، أما المنشآت التي فيها أقل من 10 عمال فيتم السماح لها بتشغيل ثلاثة عمال.

وتشمل هذه المنشآت مهن البنشرجي، والكهربجي، وبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الخلوية، والمجوهرات والألبسة والنوفوتيه وقطاع مواد البناء والأثاث المنزلي بتوصيله للمنازل، والمكتبات والسماعات الطبية والنظارات والعدسات، والكهربائيات والالكترونيات والقطاع الفني والإنتاج التلفزيوني وشركات الطاقة المتجددة والأدوات المطبعية والمطابع والدراسات والأبحاث والصحف الورقية ومحلات بيع البن والقهوة.

وبالنسبة للقطاع الصناعي الذي لم يفتح بشكل كامل سيتم رفع النسبة من 20% إلى 30% لكل وردية بحيث يصبح للورديتين 60%.

يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير، اليومية ﻷحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.