كورونا آخر 24 ساعة| 112 إصابة جديدة بمصر والوفيات في أمريكا تجاوزت الـ40 ألفًا



انخفضت الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى 112، لتسجل أقل معدل خلال 10 أيام، بينما تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة الامريكية 40 ألف حالة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم كالتالي:

المنشآت الفندقية: "كورونا قتل السياحة".. وفندقين بالقاهرة للحجر الصحي



بينهم أجنبي.. الصحة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

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توصيات "كبار العلماء" بشأن عبادات رمضان خلال كورونا