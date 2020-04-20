التموين تقر مواعيد جديدة لتشغيل المخابز في رمضان

كتب – محمد سامي

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيهات لمديري المديريات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، تضمنت ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية، للتأكد من توافر وجودة كافة السلع الغذائية، بالأسعار المناسبة.

وذكرت الوزارة في التوجيهات التي وصلت الميديريات أمس الأحد أنه سيتم السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا ،وحتى الساعة الخامسة مساء خلال شهر رمضان، وتسمح للمخابز المستثناه بالعمل حتى التاسعة مساء على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا للظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، تيسيرا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للموصفات والأوزان والأسعار المقررة.