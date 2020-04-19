29 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس شم النسيم (بيان بالدرجات)

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الاثنين يوم "شم النسيم"، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، حار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوبه.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 29

شبين الكوم 16 27

طنطا 15 27

دمنهور 15 26

الإسكندرية 15 24

بلطيم 14 23

مطروح 15 24

السلوم 14 23

سيوة 15 28

بورسعيد 18 23

دمياط 17 24

الزقازيق 15 28

الإسماعيلية 15 29

السويس 17 28

العريش 14 24

رفح 13 24

رأس سدر 16 28

نخل 11 27

نويبع 20 28

طابا 18 27

كاترين 10 25

الطور 17 27

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 29

مرسى علم 19 27

الفيوم 17 30

بني سويف 16 30

المنيا 16 31

أسيوط 17 31

سوهاج 16 32

قنا 18 32

الأقصر 17 33

أسوان 19 34

أبو سمبل 20 32

الوادي الجديد 17 32

شلاتين 21 31

أبو رماد 21 30

حلايب 20 29

راس حدربة 21 30