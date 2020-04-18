وصول 4 محولات متنقلة لتأمين التغذية الكهربائية لبرنيس ومرسى علم (صور)

كتب- محمد صلاح:

حصل "مصراوي" على صور حصرية لعملية نقل ووصول 4 محطات محولات متنقلة جهد 220 كيلو فولت أمبير، لمناطق برنيس ومرسى علم، لتأمين التغذية الكهربائية لما، تمهيدًا لربط المحطات الأربع على الشبكة القومية للكهرباء خلال أيام.

وقال مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، لـ"مصراوي" إن العاملين التابعين لمنطقة القناة لنقل الكهرباء، انتهوا منذ أيام من تركيب المهمات الخاصة للمحولات الأربعة، قبل وصول المحطات الأربع المتنقلة تمهيدًا بتركيبها ومن ثم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

ومن المقرر أن يتم تركيب المحطات الأربع كاملة بسواعد العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء فقط، فيما بلغت القيمة الاستثمارية المحطات المتنقلة 221 مليون جنيه.