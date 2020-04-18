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لماذا تخصم الشركات 100 جنيه من أموال المعتمرين؟.. غرفة السياحة تجيب

02:58 م السبت 18 أبريل 2020
لماذا تخصم الشركات 100 جنيه من أموال المعتمرين؟.. غرفة السياحة تجيب

محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة، عن سبب خصم الشركات 100 جنيه من أموال المعتمرين الملغى رحلاتهم عند استردادها نتيجة تفشي وباء كورونا.

وقال فاروق لمصراوي، إن ذلك يرجع إلى خصم شركات الطيران ضريبة على هذه الأموال، نتيجة سدادها للدولة وعند استرداد الشركات لها يتم خصم هذه الضريبة.

وأشاد عضو غرفة شركات السياحة، بتعليمات وزير الطيران، لشركات الطيران برد الأموال لشركات السياحة بعد إلغاء الرحلات.

وعن رد المستحقات من الجانب السعودي، قال فاروق، هناك مخاطبات جارية بين الجانبين المصري والسعودي، لم تنته بعد نتيجة توقف الحركة في مصر والسعودية - واقفة خالص- نتيجة الحظر الحالي والشركات قافلة والحكومة واقفة.

وتابع: الجانب السعودي، وضع آلية لاسترداد المستحقات للشركات المصرية والمعتمرين مثل التي تمت في السداد، ويجب أن ترد جميع المستحقات بدون خصومات ﻷن منع دخول المعتمر جاء من هناك وليس من مصر.

وتجري الغرفة اتصالات مكثفة مع وزارة السياحة والآثار لبحث تفعيل آلية الاسترداد مع وزارة الحج السعودية، ومخاطبة السفارة السعودية بالقاهرة للتواصل مع كافة الجهات السعودية لتسريع الإجراءات وآلية الاسترداد في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة الغرفة لاستعادة شركات السياحة كافة مستحقات رحلات العمرة الملغاة من قبل السلطات السعودية ضمن تطورات أزمة كورونا تمهيدًا لإعادتها إلى المواطنين.

محمد فاروق المعتمرين غرفة السياحة وباء كورونا

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