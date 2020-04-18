وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه والصرف المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل



كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الجاري تنفيذها، بالمحافظات والمدن الجديدة، والمقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية شهر يونيو المقبل.

وأكد الجزار، ضرورة استغلال الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن، موجهاً بالتوسع فى توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، التي يوجد بها محطات معالجة تسمح طاقاتها الاستيعابية باستقبال تصرفات جديدة، من أجل رفع مستوى خدمة الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحسين البيئة الصحية لأهالينا بتلك المناطق، واعتبار هذا الموضوع أولوية هامة جداً.

كما استعرض الوزير الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقاية العاملين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى الجمهورية، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والعمل على ضمان صحتهم وسلامتهم، ومعدلات التنفيذ وسير الأعمال بتلك المشروعات.

وقال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم حتى منتصف شهر مارس الماضى، الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً لمياه الشرب، و33 مشروعاً لصرف صحي الحضر، و22 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية، ومن المقرر فى نهاية يونيو المقبل، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب، ومشروعين لصرف صحي الحضر، و23 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية.

وأضاف المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه من المقرر خلال العام المالى 2019/2020، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظتي الجيزة والقليوبية، و13 مشروعاً لصرف صحي الحضر، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، و12 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية، بمحافظة القليوبية.

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف مشروعات صرف صحى المناطق الريفية المقرر الانتهاء من تنفيذها بالعام المالي 2019 – 2020، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ96 قرية، بمحافظات (الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – أسيوط – البحيرة – سوهاج – المنوفية)، بإجمالي تكلفة 4.2 مليار جنيه.

كما استعرض المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، موقف مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة الجاري تنفيذها، والمقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل، وتشمل، مشروعى خزانات المياه بجوار الطريق الأوسطي بطاقة 125 ألف م3، والخزانات الاستراتيجية بطاقة 100 ألف م3، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15 ألف م3/يوم، بمدينة طيبة الجديدة، ومشروعي المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه، والمرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بمدينة المنيا الجديدة، ومشروع محطة المعالجة الثنائية (المرحلة الثالثة والرابعة)، بمدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 23.5 م3/يوم، بمدينة قنا الجديدة.