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غرامة وحبس.. الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتدابير الحكومة في شم النسيم

06:22 م الجمعة 17 أبريل 2020
غرامة وحبس.. الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتدابير الحكومة في شم النسيم

الدكتور مصطفى مدبولي

القاهرة- (أ ش أ):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات" أمام الجمهور على مدار يوم الاثنين المقبل، بالإضافة لإغلقها يومي الجمعة والسبت.

ونص القرار على أن توقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار يوم الاثنين، كما يحظر خلال هذا اليوم، تحرك جميع حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة، كما يحظر مطلقًا خلال ذات اليوم تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

ويعاقب كل من يخالف ما سبق بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب القرار، يكون يوم الاثنين المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

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