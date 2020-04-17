أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

"آلية جديدة".. الحكومة ترد على أنباء زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل

10:14 ص الجمعة 17 أبريل 2020
"آلية جديدة".. الحكومة ترد على أنباء زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل

أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، وأن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، موضحةً أنه سيتم وضع آلية جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللتأكد من أي معلومات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة(eeaa.gov.eg).

رسوم النظافة الشائعات مجلس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2101164

    عدد المصابين

  • 532830

    عدد المتعافين

  • 140773

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"التراويح وتخفيف الإجراءات".. الحكومة ترد على 7 شائعات جديدة بشأن كورونا