وزيرة البيئة تتفقد سير العمل بالمحطة الوسيطة للمخلفات بالمريوطية

"أون لاين".. الآثار تستعد للإعلان عن كشف أثري جديد السبت المقبل

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المحطة الوسيطة للمخلفات بالمريوطية بالتنسيق مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للاطمئنان على سير العمل بالمحطة ومتابعته، والتأكد من نقل المخلفات أولًا بأول إلى المدفن المحكوم بشبرامنت، ضمن إجراءات التخلص الآمن من المخلفات.

وتابعت وزيرة البيئة سير العمل بالمحطة ونقل التراكمات منها أولًا بأول، وتأكدت من ارتداء العاملين بالمحطة ومقدمي الخدمة ممن ينقلون القمامة أو يتعاملون معها لمهمات الوقاية والكمامات مشددة على ضرورة التزامهم بها حفاظا على سلامتهم خاصة في ظل مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة، ضرورة نقل المخلفات أولا بأول من المحطة لضمان عدم تراكمها وتسببها في مشكلات صحية وبيئية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المحطة تم انشاؤها عام 2013 على مساحة 2200 م2 بدعم كامل من وزارة البيئة بالبنية التحتية والمعدات، بطاقة استيعابية من 1800 إلأى 2000 طن من المخلفات، حيث تستقبل مخلفات ثلاثة أحياء هامة بمحافظة الجيزة ومكتظة بالسكان وهي أحياء (جنوب الجيزة - الهرم - العمرانية).

يذكر أن محافظة الجيزة بها 3 محطات وسيطة للمخلفات (الوراق – المريوطية - كرداسة) وجاري الانتهاء من محطة البراجيل، التي تقوم الوزارة بإنشائها كدعم من جانبها في تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتبدأ بتجهيز البنية التحتية والعمل على تنظيم والإسراع من عملية جمع ونقل المخلفات فتكون مرحلة وسيطة بين جمع المخلفات من الأحياء حتى تصل في النهاية إلى المدافن.​