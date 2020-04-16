الحكومة: مخاطبة الأندية الرياضية بالقاهرة لإنشاء ساحات انتظار داخلية لسيارات المترددين عليها

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد حنفي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد اللقاء متابعة جهود المحافظة واتصالاتها الجارية مع الأندية الرياضية خاصة في مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة وعين شمس لسرعة تطوير وتجميل الأسوار الخاصة بتلك النوادي بما يتماشى مع أعمال التطوير التي تقوم بها الدولة للطرق والمحاور المرورية الجديدة بمواقع تلك الأندية وإقامة جراجات أرضية وسطحية للسيارات داخل مقار تلك الأندية أسوة بما تم في بعض الأندية الرياضية الأخرى واستيعاب أعداد السيارات للأعضاء المترددين على النادي ومساعدة الدولة في حل مشكلة التكدسات والاختناقات المرورية.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بالتنسيق مع النوادي الرياضية لتوفير أماكن بداخلها لاستيعاب سيارات المترددين عليها، وشدد الوزير على ضرورة مراعاة الوقت وسرعة تنفيذ التكليفات المطلوبة فيما يخص هذا الملف الهام والانتهاء منه خلال الفترة الجارية والاستفادة من القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف عدد المواطنين في الشوارع والمصالح الحكومية وحظر التجول وإغلاق الأندية الرياضية لتنفيذ جراجات السيارات وأعمال التطوير الخارجية للأندية.

ومن جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية مخاطبة عدد من الأندية للتنسيق في هذا الشأن وسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأوضح قيام المحافظة بالتواصل مع بعض الشركات التي ترغب في الحصول على خدمات انتظار السيارات لبعض المناطق بالقاهرة بما يساهم في تحسين موارد المحافظة، لافتاً إلى أنه تم إنشاء إدارة لانتظار السيارات بالمحافظة لمتابعة هذا الملف المهم.