أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

مصنوعة من حجر الشست الأخضر.. تعرف على صلاية نعرمر (فيديو)

10:16 م الأربعاء 15 أبريل 2020
مصنوعة من حجر الشست الأخضر.. تعرف على صلاية نعرمر (فيديو)

المتحف المصري بالتحرير

كتب- محمد عاطف:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم ، جولة إرشادية جديد بالمتحف المصري بالتحرير عن "صلاية نعرمر"، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لشرح عشرين قطعة أثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير.

وتعمل المبادرة من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية أثناء تواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وصلاية نعرمر مصنوعة من حجر الشست الأخضر (طولها 64 سم وعرضها 42 سم)، تم اكتشافها في بقايا معبد من الدولة القديمة في هيراكونبوليس (الكوم الأحمر حاليًا) بالقرب من إدفو، وتعود إلى بداية الأسرة الأولى (حوالي 3100 ق.م.)، إلى فجر الحضارة المصرية.

وعلى الرغم من أن هذه القطعة في شكل لوحة مستحضرات التجميل، إلا أنها كانت رمزية، ولم يتم استخدامها في الواقع لمستحضرات التجميل.

وفي وسط الجانب الأمامي تتم السيطرة على حيوانين خرافيين متشابكي الأعناق الطويلة، مما يرمز إلى حدث تاريخي ذو أهمية قصوى حدث مؤخرًا: توحيد مصر العليا والسفلى في أقدم دولة في العالم، وفي السجل الأعلى، يسير الملك، الذي كان يرتدي التاج الأحمر لمصر السفلى، في موكب النصر، بينما يرقد أعداءه مقطوعي الرأس أمامه.

وفي السجل السفلي، يدمر الملك، كثور، أحد حصون الأعداء، وعلى ظهر اللوحة يرتدي الملك التاج الأبيض لمصر العليا، على وشك ضرب رئيس العدو السفلي بمقمعة أمامه، بينما يسيطر سلفه، الإله حورس، على تمثيل لأرض مصر السفلى.

الحضارة المصرية المتحف المصري بالتحرير صلاية نعرمر حجر الشست الأخضر وزارة السياحة والآثار

الخبر التالى:

"الطيب" يصدر قرارًا بتولي أمين "البحوث الإسلامية" رئاسة تحرير مجلة الأزهر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات