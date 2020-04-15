وزارة السياحة والأثار تنتهي من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة

كتب- محمد عاطف:

انتهت وزارة السياحة والآثار من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتي الاقصر وأسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبري والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والاثار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأًوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه بالنسبة للفنادق الموجودة بمدينتي شرم الشيخ والغردقة فقد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير عدد 130 فندقا بمدينة شرم الشيخ من (170 فندقا يعملون بها، وعدد 244 فندقا من 260 فندقا بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه جاري استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعا، والتي تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.