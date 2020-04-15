برلماني يطالب بإسقاط فاتورة استهلاك الشريحة الأولى من الكهرباء عن شهر أبريل

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة بشأن إسقاط فاتورة استهلاك الكهرباء عن الشريحة الأولى لشهر أبريل.

وأوضح "طلعت" في بيان اليوم الأربعاء، أن الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء هي الشريحة الأقل في الاستهلاك والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات ويصل سعرها (30 قرشًا) للكيلو وات في الساعة، وفقًا للزيادات الأخيرة التي تم إقرارها في يوليو من العام الماضي ٢٠١٩.

وأكد جون طلعت، أن أصحاب هذه الشريحة في استهلاك الكهرباء هم أكثر الفئات تضررًا من تداعيات فيروس كورونا، وهم الفئات الأولى بالرعاية من العمالة غير المنتظمة ومستحقي الدعم.

وتباع: "هذه الشريحة من المواطنين في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة في ظل الظروف الراهنة، ولابد من مساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إسقاط فاتورة الكهرباء عن الشريحة الأولى لمدة شهر لن يكون له تأثير كبير على الموازنة، خصوصًا بعد انخفاض أسعار المواد البترولية.

وأوضح أن نسبة التراجع في الأسعار الخاصة بالبنزين والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا ليست كبيرة، ولكنها من الممكن أن تغطي نسبة كبيرة من قيمة استهلاك الشريحة الأولى من الكهرباء.

وطالب جون طلعت، وزارة الكهرباء والطاقة بإسقاط فاتورة استهلاك الشريحة الأولى من الكهرباء، كنوع من الدعم والمساندة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا والذي أثر على شريحة كبيرة من المواطنين.