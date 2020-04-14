حدث في ٨ ساعات| السيسي يجتمع بوزير الدفاع.. والصحة تنصح بتأجيل الحمل بسبب كورونا
كتب - أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوزير الدفاع، لمناقشة مجابهة فيروس كورونا، وتوجيه وزارة الصحة نصائح للمتزوجين لتأجيل الحمل بسبب كورونا.
ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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