"داعيا إلى التزام المنازل".. وزير الأوقاف يهنيء الأقباط بعيد القيامة

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وسائر الطوائف والكنائس المسيحية، بعيد القيامة.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له الثلاثاء، أن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في وحدة الصف الوطني، مشيدًا بدور الكنيسة الوطنية في أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا أن الشعب المصري نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد في السراء ومواجهة المحن.

ودعا وزير الأوقاف، إلى التزام المنازل في هذه الأيام وتجنب التجمع في الأماكن العامة كالحدائق ونحوها، مشيرًا إلى أن العيد الحقيقي هو سلامة المصريين جميعًا من كل داء، سائلاً الله "عز وجل" أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ وطننا من سوء ومكروه.