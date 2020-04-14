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وزير الأوقاف : سد حاجات الفقراء وعلاج المرضى أولى الأولويات في الزكاة والصدقات

01:17 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
وزير الأوقاف : سد حاجات الفقراء وعلاج المرضى أولى الأولويات في الزكاة والصدقات

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن سد حاجات الفقراء وعلاج المرضى أولى الأولويات في الزكاة والصدقات في الظروف الراهنة، فواجب الوقت الآن هو إطعامُ الجائع ، ومداواةُ المريض، وحُمْلُ الكلِّ، وإكسابُ المعدوم .

وأضاف في بيان له الثلاثاء، أن القرآن الكريم حدد المصارف الشرعية للزكاة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأشار إلى أن الآية الكريمة بدأت بالفقراء والمساكين، فهو المصرف الأول المقدم على سائر المصارف في الزكاة والصدقات في جميع الظروف والأحوال، وتقدر الأمور بقدرها في باقي المصارف وفق الظروف وما يقتضيه فقه الأولويات وفقه الواقع في كل زمان ومكان.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف الزكاة

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