بالصور.. البرلمان يستعد للجلسة العامة ويضع إرشادات المسافات الآمنة لجلوس الأعضاء

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

كلف الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة للمجلس بمراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وما يستتبعه من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظًا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم.

يأتى ذلك في إطار استعدادات مجلس النواب ولجانه للجلسات القادمة المزمع عقدها في 29 من أبريل الجاري لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

وقامت الأمانة العامة لمجلس النواب بوضع بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمانة، التي تمكن من جلوس النواب بها، ضمانًا لعدم نقل أي عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب في القاعة الكبرى، وفي شرفاتها بالنسبة للصحفيين وفقًا للتعليمات الصحية.

وصرح الأمين العام، بأنه في إطار ذات التدابير سيكون متاحًا أيضا عقد اجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى بدلًا من قاعة اللجنة العامة الحالية، نظرًا لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة العامة والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 49 عضوًا بمراعاة المسافات الآمنة، وهو ما يمكن أن يتم أيضا بالنسبة للجان كبيرة العدد متى طلب رؤساؤها انعقادها في قاعة الشورى.