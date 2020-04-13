هيئة الاستعلامات: "الصحة العالمية" تبذل جهودًا غير مسبوقة.. ودورها سيكون أكبر مستقبلًا
كتب- مصطفى علي:
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، إنه يقدر الجهود غير المسبوقة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف رشوان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جابور، اليوم الإثنين، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إنه منذ الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة، لم تلقَ أية وكالة أو منظمة دولية رواجًا بين الناس مثلما هي الحال اليوم مع منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يلقي عليها أعباءً كبيرة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن عالم الغد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، سيكون لمنظمة الصحة العالمية فيه دور كبير، مؤكدًا أن الشعوب ستطلع دومًا إليها بعد حالة الهلع والفزع الحالية.
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