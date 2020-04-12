​"قومي حقوق الإنسان" ينعى فاروق أبوعيسى: كافح من أجل تحرر السودان

كتب- محمد نصار:

نعى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ الحزن والأسى فقيد الحركة الحقوقية في الوطن العربي فاروق أبوعيسى، وزير الخارجية السوداني الأسبق والأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب وأحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد فايق، في بيان، اليوم الأحد، أن الراحل يعد أحد رواد حركة حقوق الإنسان العربية وأحد السياسيين الوطنيين السودانيين الذي كافح من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني وسيادة القانون.

وتابع: "ستظل أفكاره وآرائه ومواقفه ملهمة لكل المنتمين للحركة الحقوقية والمناضلين من أجل تعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي، وسيظل عطائه وما قدمه قدوة ونموذجًا يحتذى به على مر الأجيال".

وقدم فايق، خالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه والشعب السوادني وأعضاء الحركة الحقوقية في كل أرجاء الوطن العربي.