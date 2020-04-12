أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

بعد قليل.. كلمة مصورة لشيخ الأزهر بشأن مستجدات كورونا

11:06 م الأحد 12 أبريل 2020
بعد قليل.. كلمة مصورة لشيخ الأزهر بشأن مستجدات كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

يلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد قليل كلمة تلفزيونية إلى الشعب المصري بشأن مستجدات فيروس "كورونا"، وظاهرة التنمُّر والسُّخرية من مُصابي الفيروس المستجد وضحاياه.

وسجل شيخ الأزهر، منذ بداية انتشار فيروس كورونا عددًا من الرسائل المهمة لإيضاح موقف الشرع الحنيف من المستجدات المتعلقة بكورونا وما صاحبها من فتاوى وقضايا معاصرة استجدت على الساحة وشغلت اهتمام الرأي العام المصري والعالمي.

شيخ الأزهر أحمد الطيب فيروس كورونا

الخبر التالى:

​"قومي حقوق الإنسان" ينعى فاروق أبوعيسى: كافح من أجل تحرر السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بينهم 4 سيدات.. النيابة تقرر حبس المتهمين في واقعة جثمان الدكتورة سونيا