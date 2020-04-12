بعد قليل.. كلمة مصورة لشيخ الأزهر بشأن مستجدات كورونا
كتب- محمود مصطفى:
يلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد قليل كلمة تلفزيونية إلى الشعب المصري بشأن مستجدات فيروس "كورونا"، وظاهرة التنمُّر والسُّخرية من مُصابي الفيروس المستجد وضحاياه.
وسجل شيخ الأزهر، منذ بداية انتشار فيروس كورونا عددًا من الرسائل المهمة لإيضاح موقف الشرع الحنيف من المستجدات المتعلقة بكورونا وما صاحبها من فتاوى وقضايا معاصرة استجدت على الساحة وشغلت اهتمام الرأي العام المصري والعالمي.
كورونا.. لحظة بلحظة
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