اختناق مروري أعلى الأوتوستراد قبل ساعات من حظر التجوال (صور)
06:50 م الأحد 12 أبريل 2020
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تصوير- علاء أحمد:
رصدت عدسة "مصراوي"، ازدحامًا مروريًا أعلى طريق الأوتوستراد، في اتجاه حلوان، قبل ساعات من تطبيق حظر التجوال.
يأتي هذا فيما شهدت عدة طرق اليوم الأحد، حالة من الازدحام المروري، رغم الإجراءات التي اتخدتها الدولة، لمكافحة فيروس "كورونا".
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