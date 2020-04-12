مدبولي يتلقى خطابا من رئيس مجموعة "يسين القابضة" بتبرعه بـ7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب - محمود مصطفى:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من رجل الأعمال يسين الشقيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "يسين القابضة"، بشأن تبرعه بمبلغ 7 ملايين جنيه، تم توجيه 5 ملايين جنيه منها لدعم العمالة غير المنتظمة، والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك من خلال شيك موجه لصندوق "تحيا مصر"، كما تم توجيه مليون جنيه لبيت الزكاة والصدقات المصرى بالازهر الشريف، ومليون جنيه آخر للفقراء والمساكين.

وبحسب بيان، وجه رئيس الوزراء الشكر لرجل الأعمال على هذه اللفتة الطيبة، مثمناً ما يتم إطلاقة والاعلان عنه من مبادرات مجتمعية من جانب القطاع الخاص، ورجال الأعمال الوطنيين وكافة مُؤسسات المجتمع المدني، تسهم في التخفيف من آثار وتداعيات أزمة فيروس "كورونا"، وتدعم ما يتم بذله من جهود حكومية في هذا الصدد.

و أشاد رئيس الوزراء بما تعهد به رجل الأعمال فى ختام خطابه من الالتزام بعدم تسريح أي فرد من العاملين لدي شركاته ومزارعه، مع التحمل الكامل لجميع مرتباتهم دون أي نقصان، وذلك طوال هذه الفترة، مجدداً التأكيد فى هذا الصدد على ما للقطاع الخاص من دور محوري في عمليات التنمية التي تتم في مختلف القطاعات.