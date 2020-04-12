بالمحطات الرئيسية والمواقف.. القوات المسلحة توزع كمامات طبية مجانًا على المواطنين

كتب- محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة، عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، وفق بيان، اليوم الأحد، أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة فتحت 5 خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومي يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين في ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.