زوجته وابنته في الحجر.. القوى العاملة تتلقى تقريرا عن وفاة "مصري" بكورونا في السعودية

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، يفيد بوفاة مواطن مصري كان يعمل بالمملكة العربية السعودية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم، قال أحمد رجائي، المستشار العمالي بالرياض، إن المواطن المتوفى يدعى حسام إسماعيل محمد درويش، موضحا أن زوجته وابنته أصيبتا أيضا بالفيروس.

وأضاف رجائي أنه تم إنهاء إجراءات الدفن، بالتعاون مع الشئون القنصلية بالسفارة، وأقيمت على المتوفى صلاة الجنازة، وتم دفنه بمدافن بريدة بالقصيم، مشيرا إلى أن زوجته الدكتورة مديحة فخري، أستاذ التربية بجامعة القصيم، وابنته أصيبتا أيضا بالفيروس ومتواجدتان حاليا بالحجر الصحي لتلقي العلاج، وندعو الله العلى القدير أن يمن عليهما بالشفاء.

من جانبه، قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المستشار العمالي بمتابعة مستحقات المتوفى، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فورا.

يأتي ذلك إطار المتابعة اللحظية للوزير للمصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا".