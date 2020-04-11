القوات المسلحة: استكمال عمليات التعقيم والتطهير الوقائي في القاهرة والإسكندرية

كتب- محمد سامي:

في إطار خطة القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية، أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر تجوال المواطنين لعدم تعطيل الحركة المرورية.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير ميدان العباسية وعدد من الشوراع المحيطة، ومسجد النور وبرج مصر للسياحة ومجمع محاكم مجلس الدولة ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ومبنى وزارة الكهرباء والطاقة وجهاز الخدمات العامة وعدد من المرافق الحيوية والمصالح الحكومية التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين يوميًا بالإضافة إلى موقفي النقل الجماعي بالعباسية وألماظة، من خلال أطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح المحتمل نقل الفيروس من خلالها للمواطنين، وعربات التعقيم المتحركة المخصصة لأعمال تعقيم وتطهير واجهات المباني والأرصفة.

وفي سياق متصل قامت عناصر الحرب الكيميائية للمنطقة الشمالية العسكرية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والمنشآت العامة بمحافظة الإسكندرية، وسوق الجملة بالحضرة باعتباره مصدر رئيسي لتوزيع الخضروات والفاكهة، ومحطات السكك الحديدية بالإسكندرية حيث أنها مقصداً للعديد من المسافرين لجميع محافظات الجمهورية، كما تمت عمليات التطهير الخارجى لمستشفى العجمي التخصصي.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ بداية الأزمة على تطويع عدد ضخم من معدات ومركبات الإدارات التخصصية، بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بأعمال التطهير لأكبر قدر ممكن من المنشآت والأماكن الحيوية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من الأفراد وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا.