القوى العاملة تعلن رسميا أعداد المستبعدين من صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن إجمالي الأعداد المستبعدة والغير مستحقة للمنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الأعداد وصلت لنحو مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.

وتبدأ وزار القوى العاملة، في صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الخميس 16 أبريل الجاري.

ونشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزاء، فيديو توضيحي يكشف فيه عن آلية صرف المنحة منعا للتزاحم وعدم نقل العظوى حرصاة على سلامة الجميع، حيث أوضح الفيديو، أن الحكومة، سترسل رسالة نصية على الهاتف المحمول لكل عامل والمسجل على موقع وزارة القوى العاملة برقم 2030 بدءا من الأحد وحتى الأربعاء المقبل، بموعد الصرف والجهة سواء البريد أو بنك الائتمان الزراعي، مع مد ساعات العمل بهذه الجهات حتى الخامسة مساء.