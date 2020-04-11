وزير الأوقاف: إنهاء خدمة أي شخص يثبت تبنيه فكرا متطرفا
كتب - محمود مصطفى:
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قضية الخطاب الديني المستنير هي القضية الأولى للوزارة، سواء في مجال إعداد جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة في ذلك، أم من خلال تكثيف برامج التثقيف الديني عبر جميع الوسائل المتاحة، أم من خلال منع غير المؤهلين من اعتلاء المنابر.
وأكد في بيان له السبت، أنه لا مجال على الإطلاق لعودة أيٍّ من المنتمين إلى الجماعات المتطرفة أو المتشددة أو المتاجرة بالدين إلى اعتلاء المنابر مرة أخرى، مع إنهاء خدمة كل من يثبت انتماؤه تنظيميًّا لأي جماعة متطرفة، أو يتبنى أفكارها، أو يُمكِّن أيًّا من عناصرها من اعتلاء المنبر أو أداء أي درس بالمسجد .
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