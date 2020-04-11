وزير الري يستعرض تقريرًا حول أنشطة السد العالي وخزان أسوان خلال 9 أشهر



كتب- أحمد مسعد:



قالت وزارة الموارد المائية والري، إن الدكتور محمد عبدالعاطي، الوزير، تلقى تقريرًا موجزًا بشأن الأعمال والأنشطة التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان خلال اﻷشهر التسعة من العام المالي الحالي.



وأوضح التقرير، بحسب بيان الوزارة، اليوم السبت، جهود الدولة في مجال حماية وتدعيم السد العالي والحفاظ على سلامته ورفع كفاءة منظومة العمل به وتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على مخزون مصر الاستراتيجي من المياه وتلبية متطلبات مختلف قطاعات الدولة على مستوى الجمورية.



ووجة عبدالعاطي، باستمرار مواصلة كافة الأنشطة والجهود بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي واستقطاب حصاد مياه تلك اﻷمطار والسيول وحسن توجيهها لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.



وقال المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان، إن الإنجازات تستهدف تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 218 مليون جنيه، والتي تضمنت إعادة تأهيل خزان أسوان القديم ورفع خطوط المياه العكرة المارة بجسم ومساطيح السد العالي.



وأكد حسين، دراسة تطبيق وإرساء آمان السد العالي والمنشات الملحقة به وتنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الأربع، لافتًا إلي تطوير المنشآت واستقبال السد لاستقبال الزور من الخارج أو الراحلات الداخلية.



وأوضح أن الهيئة تنفذ حاليًا العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان ومعالجة الإطماء بالبحيرة وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي.



وأشار رئيس الهيئة، إلى الانتهاء من أعمال الصيانات اللازمة بتكلفة حوالي6,487 مليون جنيه لصيانة وسائل الري والصرف وترميم المباني والمنشآت والمرافق والشبكات والآلات ومعدات الطوارئ وصيانة وسائل النقل الخاصة بالعاملين وصيانة كاميرات مراقبة السد العالي والحاسبات الإلكترونية والصيانات الخاصة بمتحف النيل بأسوان.



