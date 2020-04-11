مساهمة بـ100 ألف جنيه.. الصحفيين: حساب لدعم العمالة غير المنتظمة

كتب- مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، مجموعة من الإجراءات الجديدة للمساهمة في جهود مواجهة الدولة والمجتمع لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وبخاصة العمالة غير المنتظمة وفِي مقدمتها المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.

وقالت النقابة، في بيان، اليوم السبت: انطلاقًا من الدور المجتمعي للصحفيين ونقابتهم، ومساندة للجهود المتواصلة المبذولة من الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا بتداعياتها المختلفة على الشعب المصري بمختلف فئاته وخاصة الضعيفة منها، واستجابة لكثير من الطلبات التي وردت للنقيب وأعضاء المجلس من أعضاء بالجمعية العمومية، قرر مجلس النقابة الآتي:

أولًا.. فتح حساب بنكي للتبرع بالنقابة لمن يرغب من أعضائها ومن المنتمين لصناعة الصحافة وغيرهم، تؤول حصيلته لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة المضارة من أزمة كورونا، وبخاصة المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.

ثانيًا.. فتح الحساب المشار إليه بمساهمة من النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة.

ثالثًا.. تكليف أمين الصندوق بمتابعة وتنفيذ إجراءات هذا القرار.

وأعلن نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، مساهمته شخصيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه في هذا الحساب، داعيًا كل القادرين من المنتمين لصناعة الصحف وغيرهم للمساهمة في هذا الحساب.

كما دعا النقابات المهنية الأخرى في مصر لطرح ما تراه من مبادرات لمواجهة مخاطر وتداعيات أزمة كورونا.