تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.. محافظ القاهرة يترأس حملة لإزالة مخالفات بمحور الطوارئ

كتب- محمد نصار:



قالت محافظة القاهرة، إن اللواء خالد عبدالعال، المحافظ، ترأس لليوم الثالث على التوالي، حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة على جانبي محور الطوارىء بحي السلام أول.



وشدد عبدالعال، خلال ترأسه للحملة، على استمرار حملات إزالة المباني العشوائية المخالفة وتعديات المواطنين على أراضي الدولة لفرض سيادة القانون.



وأكد محافظ القاهرة، أهمية استعادة حقوق الدولة كاملة مع تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية.