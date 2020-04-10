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الأوقاف تكشف حقيقة أداء مصطفى العدوي خطبة الجمعة بأحد المساجد

08:02 م الجمعة 10 أبريل 2020
الأوقاف تكشف حقيقة أداء مصطفى العدوي خطبة الجمعة بأحد المساجد

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف إنه لا صحة على الإطلاق للفيديو المفبرك، بشأن خطبة الجمعة للداعية مصطفى العدوي الجمعة بأحد المساجد اليوم، مشيرة إلى أن الفيديو مفبرك.

وطالبت الوزارة في بيان لها الجمعة، وسائل الإعلام، تحري الدقة فيما تنشر من أخبار بشأنها في هذا الوقت الذي تقف فيه الوزارة على ثغر وطني مهم.

وأهابت الأوقاف، بكل وسائل الإعلام المحترمة عدم الوقوع في فخ الفيديوهات المفبركة دون التحقق من مصدرها أو الأخبار التي لا أصل لها، لأن الظرف الراهن لا يحتمل سوى الأخبار المحققة المدققة.

وطالبت وزارة الأوقاف، من لديه أي معلومة صحيحة مدققة عن خطبة للداعية مصطفى العدوي، اليوم، عليه ذكر اسم وعنوان المسجد الذي خطب فيه، أو أي مساجد ألقى فيها الخطبة، منذ صدور قرارها بتعليق الجمع والجماعات بالمساجد.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للداعية مصطفى العدوي، زعموا أنه أدى الجمعة اليوم بأحد المساجد، ولم يتم الإعلان عن مكان المسجد.

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