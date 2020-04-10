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"السكة الحديد" تكشف حقيقة تصادم قطارين على خط مرسى مطروح

04:07 م الجمعة 10 أبريل 2020
"السكة الحديد" تكشف حقيقة تصادم قطارين على خط مرسى مطروح

"السكة الحديد" تكشف حقيقة تصادم قطارين

كتب - أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإعلامية بشأن تصادم قطارين على خط (القباري/ مرسى مطروح).

وأوضحت الهيئة ، في بيان مساء اليوم الجمعة ، أن البوجي الأمامي للعربة قبل الأخيرة من قطار إكسبريس ١٢٠٦ (القاهرة/ مرسى مطروح) تعرض للسقوط ومحاشرته لجرار ركاب قطار رقم ٢٩٩ القادم من مرسى مطروح إلى الإسكندرية، أثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط (القباري/ مرسى مطروح)، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

وعلى الفور، وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بفصل العربة الساقطة على تحويلة المحطة وقيام قطار ١٢٠٦ بالمسير لمحطة مرسى مطروح والدفع بونش السكة الحديد لرفع بوجي العربة الساقطة والاستعداد بالسكة لعودة الحركة على الخط بسلامة وانتظام.

حركة القطارات السكة الحديد قطار مطروح

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