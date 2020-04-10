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مؤشر مصراوي| العالم يقترب من 100 ألف وفاة بكورونا.. وأمريكا تلاحق إيطاليا

04:10 م الجمعة 10 أبريل 2020
مؤشر مصراوي| العالم يقترب من 100 ألف وفاة بكورونا.. وأمريكا تلاحق إيطاليا

مؤشر مصراوي

رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

اقترب إجمالي حالات الوفاة عالميًا بفيروس كورونا المستجد من 100 ألف، إذ سجلت دول العالم 95 ألفًا و454 حالة وفاة حتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة أمس.

وجاءت إيطاليا في المركز الأول من حيث إجمالي حالات الوفاة بـ18 ألفًا و279، وتلتها أمريكا التي تخطت إسبانيا بـ16 ألفًا و478 حالة وفاة، وسجلت إسبانيا التي تراجعت ثالثًا بـ15 ألفًا و447 وفاة.

واستقر عدد الوفيات في الصين منذ فترة عند إذ حلت في المركز السابع 3 آلاف و339.

ويمكنك عبر مؤشر "مصراوي" التالي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لوفيات "كورونا" كل يوم، وترتيب الدول الـ10 الأعلى والأقل تسجيلا للوفيات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلاً لمتابعة التغييرات التي تحدث يوميًا منذ يناير الماضي.

مؤشر مصراوي عدد وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

إصابات ووفيات كورونا حول العالم (خريطة تفاعلية)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1699

    عدد المصابين

  • 348

    عدد المتعافين

  • 118

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1603330

    عدد المصابين

  • 355983

    عدد المتعافين

  • 95758

    عدد الوفيات

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