مؤشر مصراوي| العالم يقترب من 100 ألف وفاة بكورونا.. وأمريكا تلاحق إيطاليا

رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

اقترب إجمالي حالات الوفاة عالميًا بفيروس كورونا المستجد من 100 ألف، إذ سجلت دول العالم 95 ألفًا و454 حالة وفاة حتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة أمس.

وجاءت إيطاليا في المركز الأول من حيث إجمالي حالات الوفاة بـ18 ألفًا و279، وتلتها أمريكا التي تخطت إسبانيا بـ16 ألفًا و478 حالة وفاة، وسجلت إسبانيا التي تراجعت ثالثًا بـ15 ألفًا و447 وفاة.

واستقر عدد الوفيات في الصين منذ فترة عند إذ حلت في المركز السابع 3 آلاف و339.

ويمكنك عبر مؤشر "مصراوي" التالي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لوفيات "كورونا" كل يوم، وترتيب الدول الـ10 الأعلى والأقل تسجيلا للوفيات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلاً لمتابعة التغييرات التي تحدث يوميًا منذ يناير الماضي.