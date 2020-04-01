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الأوقاف: إطلاق اسم حمدي زقزوق على قاعة المحاضرات الرئيسية بمسجد النور

11:20 م الأربعاء 01 أبريل 2020
الأوقاف: إطلاق اسم حمدي زقزوق على قاعة المحاضرات الرئيسية بمسجد النور

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق اسم الدكتور محمود حمدي زقزوق ، وزير الأوقاف الأسبق، على قاعة المحاضرات والتدريب الرئيسية بمسجد النور والمعروفة بـ "قاعة الوزير" وهي أكبر وأهم قاعة تدريب بالمسجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي تقديرًا لتاريخ الدكتور زقزوق في خدمة الدعوة، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتُوفي مساء الأربعاء، الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، عن عمر يناهز الـ89 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

محمد مختار جمعة مسجد النور وزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق

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