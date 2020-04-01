"لن نترك متلاعبًا بالأسعار".. محافظ الجيزة يتفقد سوق الجملة بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقَّد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر؛ للوقوف على الأسعار والتأكد من عدم المغالاة فيها على المواطنين؛ لتخفيف العبء عنهم؛ تضامنًا مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشددًا على أنه لن يتم السماح بالتلاعب بقوت المواطنين والمغالاة في الأسعارمنوهًا بأن المحافظة لن تترك متلاعبًا بالأسعار.

وقال المحافظ، خلال تفقده السوق، إن المحافظة ألغت كل الأسواق العشوائية والأسبوعية؛ في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من تفشِّي فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار راشد إلى أنه سيتم تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بمنافذ لبيع الخضراوات والفاكهة؛ لتكون بديلًا للأسواق العشوائية التي تم إلغاؤها، خصوصًا بالمناطق الأكثر احتياجًا إلى مثل تلك المنافذ.



تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده الجهاز التنفيذي لسوق الجملة، حيث رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام، ويحيى فايد رئيس الجهاز التنفيذي للسوق.

واستوقف محافظ الجيزة، خلال الجولة، أحد تجار التجزئة؛ لمعرفة أسعار الخضراوات والفاكهة المقدمة إلى المواطنين ومدى توافرها بالسوق وجودتها.

وشدد راشد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، موجهًابمواصلة الحملات على الأسواق؛ لمتابعة الأسعار والتأكد من عدم المغالاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين وغير الملتزمين.

وتابع محافظ الجيزة بأن سوق الجملة تعمل على مدى الأسبوع، وتستقبل المواطنين الراغببن في شراء احتياجاتهم لافتًا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للسوق؛ حرصًا على أمن وسلامة المترددين عليها.

