اليوم.. صرف معاشات الصحفيين من بريد النقابة

كتب- مصطفى علي:

يبدأ مكتب بريد نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، صرف المعاشات للأعضاء وأسرهم، وذلك خلال الثلاثة أيام التى خصصها مجلس النقابة لهذا الشأن لمنع التكدس والزحام.

وقرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين استمرار صرف المعاشات للزملاء في مواعيدها عن طريق بطاقات الائتمان، ومكتب البريد بالنقابة الذي سيكون مفتوحًا خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع خصيصًا للمعاشات.

وكانت قد صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن اليوم الأربعاء هو أول يوم في صرف المعاشات المستحقة عن شهر إبريل وذلك من خلال منافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذًا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة صرف.

بالإضافة إلى تقسيم الصرف علي أيام لمنع التكدس والازدحام، واستغلال المدارس ومراكز الشباب في أيام صرف المعاشات بالمحافظات.