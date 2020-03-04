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السجيني: قانون الإدارة المحلية حدد وقتًا لإتمام ميكنة الجهاز الإداري

11:33 م الأربعاء 04 مارس 2020
السجيني: قانون الإدارة المحلية حدد وقتًا لإتمام ميكنة الجهاز الإداري

المهندس أحمد السجينى

كتبت - ميرا إبراهيم :

طالب النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سكرتيري عموم المحافظين بضرورة قراءة ومراجعة قانون المحليات بشكل أكبر، وكتابة ملاحظاتهم عليه والتقدم بها إلى وزارة التنمية المحلية لتحويلها بعد ذلك إلى البرلمان لوضعها في قانون الإدارة المحلية الذي يتم إعداده حاليا.

وأضاف "السجيني"، خلال جلسة الحوار المجتمعي السادسة التي يعقدها الائتلاف بحضور سكرتير عموم المحافظين، أن البرلمان يعرض عليه سنويا الموازنات المالية للـ27 محافظة ويقوم بمراجعتها، مضيفًا أنه على المحافظات أن تتعاقد مع شركات ذات ثقة تدفع بها إلى الأمام في إقامة مشروعاتها.

وأكد أمين عام الإئتلاف، أن الدولة تتجه نحو ميكنة الجهاز الإداري، موضحا أن التشريع الجديد "قانون الإدارة المحلية" به مادة خاصة لسقف زمني للتحول إلى ميكنة الخدمات.

وأضاف المهندس أحمد السجينى، أنه لا يوجد خوف من إصدار قانون "الإدارة المحلية" ولكنهم يريدون إخراجه بشكل توافقي.

أحمد السجيني ميكنة الجهاز الإداري قانون الإدارة المحلية

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