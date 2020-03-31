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‎"تحول الفصول".. الزراعة تكشف سبب استنشاق المصريين رائحة الفل والياسمين

11:20 م الثلاثاء 31 مارس 2020
‎"تحول الفصول".. الزراعة تكشف سبب استنشاق المصريين رائحة الفل والياسمين

وزارة الزراعة

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور حسام عواد رئيس قسم النباتات الطبية والعطرية بمعهد البساتين التابع لوزارة الزراعة، إن الفترة من منتصف مارس حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل، تتنشر فيها رائحة نباتي الفل والياسمين، نتيجة زراعتهما بجوار أشجار الموالح، مشيرا إلى أنها متكررة وليس لها أي خطورة.

وأضاف عواد في تصريح خاص لمصراوي، أن السبب في انتشار الرائحة هي قلة العوادم ومكوث المواطنين بالمنازل، مما ساعد على انتشارها، لافتا إلى أن فترة الربيع وتحول فصول العام تنشط فيه هذه الظواهر.

وتساءل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب انتشار رائحة الفل والياسمين، بمعظم محافظات الجمهورية.

وزارة الزراعة حسام عواد نبات الفل نبات الياسمين

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