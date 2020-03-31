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مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر كلي بدءًا من الجمعة

06:37 م الثلاثاء 31 مارس 2020
مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر كلي بدءًا من الجمعة

المستشار هاني يونس المتحدث الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

رد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على الأنباء المتداولة بوجود حظر كامل، بدءًا من يوم الجمعة المقبل لمدة أسبوع، وتوقف عمل الشركات الخاصة والمصالح الحكومية.

وقال يونس، في منشور له عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، إن الرسالة المتداولة كذب وإشاعة مغرضة، ولا يوجد حظر كامل من يوم الجمعة المقبل لمدة أسبوع أوالسماح للمواطنين للنزول من ٩ صباحا إلى ٣ عصرًا".

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