مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر كلي بدءًا من الجمعة
كتب- محمد عبدالناصر:
رد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على الأنباء المتداولة بوجود حظر كامل، بدءًا من يوم الجمعة المقبل لمدة أسبوع، وتوقف عمل الشركات الخاصة والمصالح الحكومية.
وقال يونس، في منشور له عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، إن الرسالة المتداولة كذب وإشاعة مغرضة، ولا يوجد حظر كامل من يوم الجمعة المقبل لمدة أسبوع أوالسماح للمواطنين للنزول من ٩ صباحا إلى ٣ عصرًا".
الخبر التالى:محافظ القاهرة: تجهيز ٢٥٣ مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
656
عدد المصابين
-
150
عدد المتعافين
-
41
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
786607
عدد المصابين
-
165874
عدد المتعافين
-
37832
عدد الوفيات
إعلان