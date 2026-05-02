أدانت كوبا العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها، معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما وصفها وزير خارجيتها بأنها "عقاب جماعي" مقصود يستهدف الشعب الكوبي.

وأعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيث باريا رفض بلاده القاطع للحزمة الجديدة من العقوبات الأحادية التي أقرتها الحكومة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تتخطى حدود السيادة الإقليمية وتتناقض صراحة مع مبادئ الأمم المتحدة.

قال الوزير في تصريح نشره عبر منصة X: "ليس للولايات المتحدة أي حق في فرض عقوبات على كوبا أو على دول وكيانات أخرى"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس نية مبيتة لتجديد سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الكوبي.

وأبدى باريا استغرابه من توقيت الإعلان عن هذه العقوبات إذ جاء مع الأول من مايو يوم العمال العالمي، في اللحظة التي شهدت فيها شوارع كوبا تظاهرات حاشدة رافعة شعارات إدانة الحصار الأمريكي والحظر النفطي المفروض على البلاد منذ عقود.

وعلق الوزير على هذا التزامن بالقول: إن واشنطن "تقمع شعبها في الداخل بينما تسعى إلى معاقبة شعبنا المقاوم في الخارج".

كان الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما رئاسيا يشدد العقوبات على كوبا، ويمنح واشنطن صلاحية ملاحقة أطراف من دول ثالثة تعدها داعمة لهافانا بصورة تراها "غير مشروعة".

تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد حدة التوترات بين واشنطن وهافانا، في ظل حصار اقتصادي أمريكي متواصل على الجزيرة يمتد لأكثر من ستة عقود، وفقا لروسيا اليوم.