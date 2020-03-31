الصحة: تلقينا 1500 طلب من مهتمين بالدعم النفسي خلال يومين

كتب - أحمد جمعة:

دعت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، جميع المتخصصين في الصحة النفسية والمبادرات المجتمعية وأقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية لحضور التدريب عن بعد على تقديم الدعم النفسي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وأهالي المصابين والفريق العلاجي في مستشفيات العزل وباقي فئات المجتمع.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان لتوحيد الجهود الموجهة لتقديم الدعم النفسى لمختلف فئات المجتمع أثناء انتشار وباء كورونا كوفيد 19.

وقالت الأمانة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها دربت ما يقرب من 150 متخصصا في الصحة النفسية، مستخدمة وسائل الانترنت للتواصل عن بعد، خلال يومين.

وذكرت الأمانة أنها تلقت فور نشر استمارة التسجيل يوم السبت الماضي ما يقرب من 1500 طلب من أفراد وجهات تهتم بالدعم النفسى خلال الأزمات،(أطباء وأخصائيين نفسيين وأخصائيين إجتماعيين وتمريض)، إذ تضمن التدريب مهارات وتقنيات علاجية تستخدم فى وقت الحوادث الكبرى، كما قام بالتدريب بعض الخبراء الأجانب والمصريين.