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أمطار وانخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

12:35 م الثلاثاء 31 مارس 2020
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كتب - يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غدا الأربعاء تحسنا في الأحوال الجوية مع هدوء في سرعات الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف شاهين لمصراوي أن انخفاض درجات الحرارة يتراوح بين 4 - 5 درجات مئوية خلال ساعات والنهار وفترات الليل، موضحا أن الطقس يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا.

وأوضح أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة سواء على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة على أماكن دون الأخرى لكنها غير محسوسة في كثير من المناطق.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تتراوح على السواحل الشمالية بين 27 - 22 درجة، وعلى القاهرة والوجه البحري 24 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 26 درجة، ومحافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد بين 28 - 32 درجة مئوية.

ونصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه نظرا للتقلبات الجزية الحادة والسريعة المعتادة في فصل الربيع، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة درجات الحرارة.​

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