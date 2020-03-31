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سقوط أمطار خفيفة على مناطق بالقاهرة والجيزة (صور)

05:02 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
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شهدت مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، هطول أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، و الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة على القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 .

الأمطار الجيزة الرياح هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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