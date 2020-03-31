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واشنطن تجدد القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني

04:57 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
واشنطن تجدد القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين أن الولايات المتحدة بصدد تجديد قيودها على برنامج إيران النووي، حيث وصفت توسيع طهران لأنشطتها النووية بأنه "غير مقبول".

وقالت الوزارة إنها تجدد أربعة قيود لمدة 60 يوما إضافية.

وأوضحت الوزارة في بيان: "توسيع إيران المستمر للأنشطة النووية غير مقبول".

وتابع البيان:"الابتزاز النووي للنظام (الإيراني) هو من بين أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وكما قال الرئيس (دونالد) ترامب في وقت سابق من هذا العام ، لن يُسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي".

في مطلع مارس، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمنع المفتشين النوويين الدوليين من التحقق من أنشطة نووية سرية محتملة في موقعين.

وقالت الوكالة ومقرها فيينا إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب أعلى من الحد الذي ينص عليه الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.

والعام الماضي ، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران، بدأت طهران في انتهاك العديد من بنود الاتفاق.

وفي يناير، أعلنت إيران أن برنامجها النووي لن يكون ملزما بعد الآن بأي قيود.

وزارة الخارجية الأمريكية البرنامج النووي الإيراني واشنطن ترامب

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